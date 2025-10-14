В Україні відкрили майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство за час повномасштабної війни

Українські правоохоронці відкрили майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Української правди».

В ОГП повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 — за дезертирство.

Для порівняння: упродовж січня 2022 — вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.