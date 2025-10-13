Reuters: Німеччина витратить €7 мільярдів на закупівлю бронетехніки

Уряд Німеччини планує замовити 424 нові бойові броньовані машини на суму майже €7 мільярдів.

Про це пише Reuters, посилаючись на документи Міністерства фінансів.

Основна частина контракту Бундесверу — це рамкова угода з оборонною групою General Dynamics на розробку та закупівлю 274 розвідувальних машин вартістю близько €3,5 мільярда. Перші постачання заплановано на 2028 рік.

Закупівля ще 82 розвідувальних машин може збільшити обсяг замовлення до 356 одиниць на суму до €4,6 мільярда.

Другий проєкт передбачає закупівлю 150 колісних броньованих бойових машин піхоти Schakal на близько €3,4 мільярда. Постачати техніку планують з 2027 по 2031 рік.

Бюджетний комітет нижньої палати парламенту має схвалити цю угоду для армії найближчими днями.