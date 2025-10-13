Словенія приєдналася до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї для України за кошти союзників по НАТО

Словенія офіційно приєдналася до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за рахунок союзників по НАТО.
Про це в понеділок, 13 жовтня, оголосив прем’єр-міністр країни Роберт Голоб під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Відповідаючи на запитання про обсяг фінансування, прем’єр зазначив, що не може розкрити суму, оскільки вона є засекреченою. Водночас він заявив, що витрати вже закладено в бюджет Міністерства оборони на 2025 рік, і не потребно додаткових коштів.
За словами Голоба, фінансування буде спрямоване на посилення оборонних спроможностей, зокрема систем протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичну та цивільну інфраструктуру взимку.
Він також нагадав, що Словенія вже тривалий час постачає Україні виключно оборонне обладнання, і цей принцип залишиться чинним і для нинішнього пакета допомоги.
- PURL — це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО після чого відбувається закупівля з коштів партнерів.
- Станом на зараз до ініціативи приєдналися Нідерланди, Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія. Через PURL вже профінансовано чотири пакети допомоги — частина обладнання вже в Україні.