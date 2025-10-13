СБУ повідомила про підозру двом полковникам РФ, причетним до ракетного удару по багатоповерхівці в Умані у 2023 році

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази проти двох високопосадовців російської армії, які брали участь у ракетному ударі по багатоповерхівці в Умані 28 квітня 2023 року.

Про це українська спецслужба повідомила у телеграмі.

За даними слідства, ударом керував командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Раніше він вже отримав підозру від СБУ за воєнні злочини.

Під його керівництвом готували та здійснювали удар командир 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ полковник Микола Варпахович та командир 121 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ полковник Олег Скітський.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

28 квітня під час масованої ракетної атаки росіян одна з крилатих ракет класу «повітря — земля» влучила в житлову девʼятиповерхівку, обваливши один підʼїзд. Унаслідок удару загинули 24 людини, серед них шестеро дітей. Ще вісім цивільних отримали поранення. Повністю знищені 27 із 46 квартир. Також навколо пошкоджено близько десяти будинків і 30 автівок.