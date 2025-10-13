У Росії прокоментували прохід підводного човна біля узбережжя Франції

Командування Чорноморського флоту РФ прокоментувало прохід свого підводного човна біля узбережжя Франції. Раніше зʼявилась інформація, що він спливав на поверхню через технічні несправності.

Коментар опублікували російські державні медіа.

Морське командування НАТО 9 жовтня опублікувало світлину російського підводного човна «Новоросійськ» у протоці Ла-Манш біля узбережжя французької Бретані. Його супроводжував фрегат ВМС Франції.

«Ми. Дивимось», — ідеться в дописі Альянсу.

Пізніше телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», який публікує нібито витоки від російських безпекових структур, написав що у човна серйозні технічні проблеми. Вперше телеграм-канал писав про них 27 вересня.

ВЧК-ОГПУ пише, що через пошкодження в паливній системі «Новоросійська» паливо надходить просто в трюм. Деталей для ремонту або кваліфікованих спеціалістів на човні немає, особовий склад не в змозі усунути несправності. Через серйозну аварію почалися й інші проблеми.

Російське командування заявило, що інформація про несправність і екстрене спливання «Новоросійська» біля узбережжя Франції не відповідає дійсності. Там додали, що він зараз виконує перехід із Середземного моря і підіймався на поверхню у Ла-Манші через міжнародні правила судноплавства.