Вночі Сили оборони атакували окупований Крим. Що було під ударом

У ніч проти 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій «А» СБУ і Сил спеціальних операцій атакували окупований Крим. Під удар потрапили нафтовий термінал та кілька електропідстанцій.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки.
Українські захисники атакували:
- Феодосійський морський нафтовий термінал. Дрони влучили у щонайменше п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксують масштабну пожежу;
- підстанцію 220 кВ «Кафа» у місті Феодосія. Це частина енергомосту РФ — Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги;
- підстанцію 330 кВ «Сімферополь» — там пролунала серія вибухів.