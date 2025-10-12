Трамп закликав розслідувати свій «український імпічмент» 2019 року

Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини свого так званого українського імпічменту 2019 року.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

«Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це», — написав Трамп.

Він також назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа «нечесним і корумпованим».