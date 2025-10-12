Пентагон витратить $1 мільярд на критично важливі мінерали — так хочуть зменшити залежність від Китаю

Пентагон планує закупити критично важливих мінералів на суму до $1 млрд у межах глобальної програми накопичення, щоб протидіяти домінуванню Китаю на ринку металів.

Про це пише Financial Times.

Прискорена ініціатива адміністрації Трампа щодо зміцнення національного стратегічного резерву описана у відкритих звітах, опублікованих останніми місяцями Агентством оборонної логістики (DLA ). Вона стала реакцією на експортні обмеження, запроваджені Китаєм на низку матеріалів, що використовуються в різноманітних виробництвах — від смартфонів до винищувачів.

Протягом останніх місяців Пентагон вивчав можливість закупівлі кількох важливих мінералів:

кобальт на суму до $500 млн ;

стибій — до $245 млн у компанії US Antimony Corporation;

тантал — до $100 млн у неназваного виробника зі США;

скандій — до $45 млн у Rio Tinto та APL Engineered Materials, підприємства з виробництва хімічних матеріалів з офісами в Іллінойсі, Японії та Китаї.

«Це показує, що уряд США усвідомлює важливість цих матеріалів і хоче підтримати будь-яке внутрішнє виробництво», — сказав представник галузі.

DLA накопичує десятки сплавів, металів, руд і дорогоцінних елементів, які зберігаються на складах по всій країні. Станом на 2023 рік їхня загальна вартість становила 1,3 млрд доларів.

Цьогоріч ціна на германій різко зросла через скорочення китайського експорту, що спричинило паніку серед західних трейдерів. Пентагон намагається вирішити цю проблему.

Вартість триоксиду сурми майже подвоїлася за останній рік, а автовиробники зіткнулися з дефіцитом рідкісноземельних металів через китайські обмеження.