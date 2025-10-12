Фінал Національного відбору на дитяче «Євробачення-2025». Де дивитися та як голосувати

Уже цієї неділі, 12 жовтня, відбудеться фінал Національного відбору на дитяче «Євробачення-2025». Глядачі вирішуватимуть, хто представить Україну на пісенному конкурсі в Грузії.
Про це повідомляє «Суспільне Культура».
Фінал Нацвідбору почнеться о 18:00 у форматі телевізійного шоу.
Подивитися можна буде на сайті та телеканалі «Суспільне Культура», на сайті junior.eurovision.ua або на ютуб-каналі «Євробачення Україна».
У цьогорічному Нацвідборі візьмуть участь шість юних співаків. Учасники виступатимуть у такому порядку:
- Лікерія Чирва — «Не така як всі»;
- Ольга Нестерко — «Зозуля»;
- Софія Нерсесян — «Мотанка»;
- Дует Злати Іванів та Владислава Васицького — «Зоряний час»;
- Всеволод Скрима — Young Heart;
- Ангеліна Глогусь — «Моє серце».
Глядачі зможуть проголосувати за фаворита у мобільному застосунку «Дія» під час фіналу.
Разом із глядачами переможця чи переможницю обиратимуть:
- співак та автор пісень Vlad Darwin;
- генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна;
- співачка Michelle Andrade (торік вона була в експертній раді Нацвідбору).
Ведучими конкурсу стали незмінний коментатор конкурсу Тимур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу «Євробачення Україна» Анна Тульєва.
Минулого року на дитячому «Євробаченні» в Іспанії Україну представив 12-річний Артем Котенко. З піснею HEAR ME NOW він посів третє місце.