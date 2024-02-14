Дитяче «Євробачення-2024» відбудеться в Іспанії

Цьогорічний 22-й дитячий пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Іспанії.

Вести конкурс уперше в історії буде іспанський національний суспільний мовник Radiotelevisión Española (RTVE). Минулого року дитяче «Євробачення» проходило у французькій Ніцці. Іспанія посіла друге місце з учасницею Сандрою Валеро, яка виконувала пісню “Loviu”. Виграла француженка Зої Клозюр з композицією “Cœur”.

Дитяче «Євробачення-2023»: учасниця від Іспанії Сандра Валеро з піснею “Loviu”.

Минулого разу Іспанія виграла дитяче «Євробачення» у 2004 році.

«Через двадцять років після їхньої перемоги на дитячому пісенному конкурсі «Євробачення» ми раді, що нарешті привезли конкурс до Іспанії. Ми вдячні мовнику RTVE, що погодився провести 22-й конкурс. Ми з нетерпінням чекаємо фієсти в Іспанії пізніше цього року», — сказав виконавчий супервайзер дитячого «Євробачення» Мартін Естердаль.

Правила дитячого пісенного конкурсу не вимагають, щоб мовник країни-переможця був ведучим наступного року, як у випадку з «Євробаченням» для дорослих.

Суспільний мовник Франції France Télévisions вирішив передати організацію дитячого «Євробачення-2024» Іспанії.

Місто і дати проведення цьогорічного конкурсу оголосять згодом.