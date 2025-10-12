ЄС запустив нову біометричну систему контролю вʼїзду та виїзду. Як змінилися правила перетину кордону

Євросоюз 12 жовтня починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах.

Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних — фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних.

Усі пасажири мають виходити з транспорту для проходження біометрії. На залізничних маршрутах процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані буде підставою для відмови у в’їзді.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи, щоб прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.