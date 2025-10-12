Унаслідок вибуху на заводі з виробництва вибухівки у США загинули 16 людей

У результаті вибуху на заводі з виробництва вибухівки в американському штаті Теннессі 10 жовтня загинули 16 людей.

Про це пише BBC.

За словами шерифа округу, пошуково-рятувальні групи сподівалися знайти когось зі зниклих безвісти живими, але станом на вечір суботи «можна з упевненістю» вважати їх мертвими.

Спочатку влада припускала, що загинули 18 людей. Але в поліції зʼясували, що двох людей, які, як вважається, були присутні під час вибуху, насправді не було на місці події, і їх знайшли.

Наразі на місці вибуху агенти ФБР проводять експрес-тести ДНК для ідентифікації останків жертв та сповіщення їхніх родин.

На відеозаписах, знятих у пʼятницю, видно, що пожежі досі горять. Роботу заводу призупинили.