Україна синхронізувала з Японією санкції проти Росії. Хто потрапив до списку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з Японією антиросійських санкцій. Під обмеження потрапили вісім фізичних осіб та 14 компаній, причетних до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

До санкційного списку потрапили:

генеральний директор «Алроси» Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;

директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін;

представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК — «Стаут» і Центр інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.

Також під санкції потрапила приватна військова компанія «Конвой», створена на тимчасово окупованій території України. Її фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.