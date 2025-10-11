Росіяни скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці — є загиблі та поранені

Серед дня 11 жовтня війська РФ завдали авіаудару по території Іова Почаївського храму у місті Костянтинівка, що на Донеччині — загинули двоє мирних жителів, є поранені.

Про це інформують очільники міської військової адміністрації Сергій Горбунов та Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми даними, росіяни скинули авіаційну бомбу типу ФАБ-250. У момент атаки на території храму перебували місцеві жителі. Унаслідок атаки загинули чоловіки 49 і 56 років.

Чотирьох поранених направили до лікарні у Дружківці. Ще один житель, постраждалий від іншого авіаудару по місту того ж дня, самостійно звернувся по допомогу до лікарні.

На місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитину евакуювали до Краматорська.

Внаслідок вибуху у Костянтинівці пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви та девʼять приватних будинків.