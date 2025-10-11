Росіяни атакували енергетиків на Чернігівщині. Є загиблі

Близько 22:20 10 жовтня росіяни атакували автомобіль енергетиків у районі села Жданова Семенівської громади Чернігівщини.

Про наслідки повідомляють «Чернігівобленерго», ДСНС Чернігівщини та очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Один з ремонтників загинув на місці. Ще чотирьох госпіталізували, одного — у важкому стані. Важкопоранений пізніше помер у лікарні.

Під час ліквідації наслідків ворог атакував вдруге і пошкодив інший автомобіль підприємства. Росіяни також обстріляли працівників ДСНС, які прибули на місце удару. Рятувальники не постраждали, однак пошкоджений пожежний автомобіль.