У Чехії почастішали прольоти невідомих дронів над військовими обʼєктами

Останнім часом у Чехії зросла кількість несанкціонованого використання дронів, зокрема, біля військових об’єктів і критичної інфраструктури.

Про це пише медіа Echo24.

За словами речниці Генштабу Чехії Зденки Собарної Кошванцової, армія готова виводити такі дрони з ладу електромагнітними перешкодами чи збивати — залежно від можливих ризиків потенційних збитків.

Речниця додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але ці дані секретні.

Водночас речниця чеської армії Магдалена Дворякова в коментарі виданню пізніше підтвердила, що армія збирає інформацію про польоти дронів, але назвали це «звичайними правопорушеннями».

За її словами, інциденти з дронами спричинені переважно незнанням закону або непрофесійним поводженням з апаратами пілотів-аматорів.

«Ми не реєструємо жодних типів дронів, які зараз зафіксовані в Німеччині. Крім того, ми вживаємо додаткових заходів, щоб краще виявляти дрони над військовими обʼєктами», — сказала Дворакова.

Речниця празького аеропорту Деніса Гейтманкова каже, що «певний рівень порушень правил експлуатації дронів» фіксують майже щодня, проте, за її словами, йдеться лише про недотримання правил аматорами.