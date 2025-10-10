У Чехії почастішали прольоти невідомих дронів над військовими обʼєктами

Останнім часом у Чехії зросла кількість несанкціонованого використання дронів, зокрема, біля військових об’єктів і критичної інфраструктури.
Про це пише медіа Echo24.
За словами речниці Генштабу Чехії Зденки Собарної Кошванцової, армія готова виводити такі дрони з ладу електромагнітними перешкодами чи збивати — залежно від можливих ризиків потенційних збитків.
Речниця додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але ці дані секретні.
Водночас речниця чеської армії Магдалена Дворякова в коментарі виданню пізніше підтвердила, що армія збирає інформацію про польоти дронів, але назвали це «звичайними правопорушеннями».
За її словами, інциденти з дронами спричинені переважно незнанням закону або непрофесійним поводженням з апаратами пілотів-аматорів.
«Ми не реєструємо жодних типів дронів, які зараз зафіксовані в Німеччині. Крім того, ми вживаємо додаткових заходів, щоб краще виявляти дрони над військовими обʼєктами», — сказала Дворакова.
Речниця празького аеропорту Деніса Гейтманкова каже, що «певний рівень порушень правил експлуатації дронів» фіксують майже щодня, проте, за її словами, йдеться лише про недотримання правил аматорами.
- У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів Данії.