В Україні узгодили порядок реінтеграції військових після повернення з полону у три етапи

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ, що визначає порядок реінтеграції українських військових після повернення з полону.
Про це він повідомив 10 жовтня у соцмережах.
За словами Шмигаля, йдеться про комплексну підтримку — відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.
Загалом передбачено три етапи реінтеграції військовополонених:
- підготовчий — ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів;
- основний — медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів;
- додатковий — тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.
Міністр оборони додав, що після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік.
«Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації», — наголосив Шмигаль.
- Останній обмін полоненими Україна і РФ відбувся 2 жовтня. Україна повернула додому 185 своїх військових і 20 цивільних.