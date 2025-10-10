Сенат США схвалив оборонний бюджет на $925 млрд. Скільки виділять Україні

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі $925 мільярдів. Допомогу Україні у сфері безпеки пропонують збільшити до $500 мільйонів.

Про це повідомляє The Hill.

Відповідний законопроєкт підтримали 70 голосами, проти проголосували 20 сенаторів. Документ визначає фінансування Збройних сил США, модернізацію військових програм і посилення оборонної співпраці з партнерами.

Тепер Сенат і Палата представників мають узгодити остаточну версію законопроєкту. Палата пропонувала нижчу межу оборонних витрат — $893 мільярди.