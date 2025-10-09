Росіяни скинули три авіабомби на Словʼянськ та атакували авто комунальників у Херсоні. Є жертва й постраждалі

Армія Росії 9 жовтня атакувала Херсон та Словʼянськ (Донеччина), є постраждалі та загиблий.

За даними прокуратури, у Херсоні росіяни сьогодні двічі атакували дронами цивільні автівки.

Вранці окупанти ударили FPV-дроном по вантажному автомобілю — постраждали двоє чоловіків.

Згодом близько 14:30 росіяни поцілили по автомобілю комунальників у Корабельному районі міста. Загинув співробітник одного з комунальних підприємств, який був за кермом. Трьох його колег у тяжкому стані доправили до лікарні.

Прокуратура почала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Крім того, вранці росіяни скинули три авіабомби ФАБ-250 на Словʼянськ Донецької області.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Одна з бомб влучила на територію приватного домоволодіння. Постраждали сім людей. Атака пошкодила щонайменше 33 приватних і 8 багатоквартирних будинків, котельню, 5 автомобілів.