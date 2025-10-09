НАБУ викрило прокурора Офісу генпрокурора на підбурюванні до хабаря у $3,5 млн. У відомстві зреагували

Прокурор Офісу генпрокурора та адвокати підбурювали дати хабар у $3,5 мільйона.

Про це заявило Національне антикорупційне бюро, яке спільно зі Спеціалізованою антикорупційно прокуратурою викрило посадовців.

За версією слідства, з лютого по вересень 2025 року адвокати разом із прокурором запропонували підозрюваному в розслідуванні Національного антикорупційного бюро «закрити» справу за хабар.

Ідеться про 3,5 млн, які нібито мали передати прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддям Вищого антикорупційного суду. На момент викриття прокурор й адвокати вже отримали $200 тисяч.

В Офісі генпрокурора кажуть, що детективи провели обшуки у двох прокурорів. В ухвалі суду йдеться про те, що один з них міг бути посередником при передачі грошей, тоді як причетність другого посадовця не конкретизували.

Останній входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, у яких досліджують факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Магамедрасулова.

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності», — кажуть в Офісі генпрокурора.

ОГП очікує на офіційні матеріали кримінального провадження від НАБУ та САП. Це потрібно, щоб провести внутрішню перевірку.

Новина доповнюється...