Генштаб: Сили оборони України атакували два енергетичні обʼєкти РФ

Сили оборони України в ніч на 9 жовтня атакували Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області РФ.
Про це заявили в Генштабі ЗСУ.
Коробковський газопереробний завод у Котові Волгоградської області — одне з найбільших підприємств з первинної переробки природного газу і супутнього нафтового газу на півдні РФ. Цей завод має проєктну потужність 450 мільйонів кубометрів природного і супутнього газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС «Єфімовка» обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти й нафтопродуктів регіону. Її пропускна потужність становить 50 мільйонів тонн на рік.
На території обох підприємств були вибухи та пожежа, інформацію про наслідки атаки уточнюють.