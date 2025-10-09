Зеленський: Українська ракета-дрон «Рута» вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 км

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракета-дрон «Рута» вперше вразила морську вишку на відстані понад 250 км.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Президент також підтвердив успішне бойове застосування українських ракет «Нептун» і «Фламінго» у парі.

«Останній тиждень — не буду казати в якій кількості — було застосування нашої пари «Нептун» і «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми просто кажемо, що є застосування і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», — зазначив Зеленський.

Коментуючи удари вглиб території Росії, Зеленський додав, що ракета «Паляниця» уже десяти разів уражувала ворожі військові склади. Окремо президент відзначив масове застосування виробів Fire Point — «Лютий» — до 300 одиниць в одній операції. Це дозволило Україні досягти «цілі на кшталт Усть-Луги та Приморська».

Що відомо про українські ракети

«Нептун» — український протикорабельний ракетний комплекс, розроблений КБ «Луч». Модернізована версія здатна вражати не лише морські, але й наземні цілі. Ракета летить на малій висоті, що ускладнює її перехоплення, і вже рік успішно застосовується на фронті. Поточна дальність — до 400 км, у перспективі — до 1 000 км.

«Фламінго» — нова українська крилата ракета великої дальності (до 3 000 км), створена компанією Fire Point. Вона призначена для ураження стратегічних цілей у глибині території противника.

«Паляниця» — українська ракета, що активно застосовується для ураження складів боєприпасів та військової інфраструктури противника.

«Рута» — ракета-дрон українського виробництва, здатна долати понад 250 км і вражати морські або наземні цілі. Цей новий тип безпілотного засобу поєднує можливості розвідки й ураження.

«Лютий» (Fire Point) — баражувальний боєприпас українського виробництва, який може використовуватися масово — до кількох сотень одночасно. Призначений для ударів по логістиці, складах і техніці противника.