Bloomberg: Під час обстрілу 3 жовтня РФ зруйнувала приблизно 60% видобутку газу України

Під час обстрілу Харківщини та Полтавщини 3 жовтня РФ зруйнувала приблизно 60% видобутку газу України. Після обстрілу «Нафтогаз» повідомляв, що від початку повномасштабної війни ця атака стала наймасованішою на газовидобувну інфраструктуру України.

Про те, якої шкоди РФ завдала видобутку газу, пише Bloomberg із посиланням на обізнанні джерела.

Після атаки Україна звернулася з терміновими проханнями до своїх партнерів з G7 про обладнання для ремонту енергетичної системи та повторила прохання про збільшення кількості систем ППО. Київ також звертається за фінансовою підтримкою для оплати необхідного імпорту газу.

Національна енергетична компанія України «Нафтогаз» відмовилася від коментарів, але в дописі на LinkedIn її генеральний директор Сергій Корецький заявив, що мав «продуктивну» зустріч із представниками G-7 і спілкувався з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами.

За словами джерел Bloomberg, якщо удари продовжаться, то до кінця березня Україні потрібно буде купити приблизно 4,4 мільярда м³ газу вартістю приблизно €2 мільярди. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Цього року Україна закупила в іноземних постачальників 4,58 мільярда м³ газу, зокрема 3,67 мільярда — з кінця минулого опалювального сезону. Київ планує, що до кінця цього року потреби країни в імпорті сягнуть 5,8 мільярда, але на початку цього тижня союзникам повідомили, що ця цифра може зрости через атаки Росії.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що точна кількість газу, необхідного Україні, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених обʼєктів і наслідків будь-яких майбутніх авіаударів.