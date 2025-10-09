Росіяни атакували Україну понад 100 дронами. Були влучання

У ніч проти 9 жовтня російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 70 із них були саме Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з таких російських напрямків як Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 87 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ще 22 ударних БпЛА влучили у 12 місцях.