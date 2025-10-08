У Німеччині почали розслідування щодо китайської платформи онлайн-торгівлі Temu

Федеральне управління з питань картелів Німеччини 8 жовтня оголосило про початок розслідування щодо китайського гіганта електронної комерції Temu. Відомство хоче перевірити умови для продавців і те, як компанія поводиться зі своїми постачальниками, на яких спирається для продажу товарів.

Про це пише Deutsche Welle.

За словами очільника відомства Андреаса Мундта, щомісяця понад 100 мільйонів користувачів із європейських країн відвідують сайт Temu.

«Вже майже рік торговельна платформа Temu відкрита і для німецьких продавців. Ми підозрюємо, що Temu може встановлювати неприйнятні умови ціноутворення для торговців на німецькому ринку», — сказав Мундт.

За його словами, такі дії можуть серйозно загрожувати конкуренції і зрештою призвести до підвищення цін на інших каналах продажу.

Розслідування формально спрямоване проти компанії Whaleco Technology Limited (Temu), яка є материнською структурою Temu в межах ЄС і має штаб-квартиру в Дубліні.

Temu має близько 19,3 мільйона активних користувачів у Німеччині — це понад чверть дорослого населення країни.

Надійних даних про оборот або обсяг торгівлі Temu немає, але експерти погоджуються, що доходи компанії різко зросли у 2024 році на тлі її розширення в Європі та Америці.

Оцінки річного обороту коливаються від приблизно $30 мільярдів до $70 мільярдів, що удвічі або навіть учетверо перевищує показники 2023 року.