Єврокомісія запідозрила Temu в порушенні правил безпеки — на платформі можуть продавати небезпечні товари

Європейська комісія заявила, що онлайн-платформа Temu не дотримується вимог Закону про цифрові послуги. Компанію підозрюють у тому, що вона недостатньо ретельно перевіряє, чи є на її майданчику небезпечні або незаконні товари. Це попередні висновки, перевірка ще триватиме.

Про це йдеться в повідомлені Європейської комісії.

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Під час перевірки «таємним покупцем» на Temu знайшли товари, що не відповідають вимогам ЄС, зокрема дитячі іграшки та електроніку. Європейська комісія вважає, що Temu неточно оцінила ризики поширення таких товарів і спиралася на загальні дані, а не на реальну ситуацію на власній платформі.

Попередні висновки Комісії ще не є остаточними — Temu може з ними ознайомитися й надати письмову відповідь, щоб захистити свою позицію. Але якщо порушення підтвердять, компанії загрожують штрафи до 6% від її світового річного прибутку. Також Temu можуть зобов’язати виправити порушення і посилити нагляд.

Комісія продовжує розслідувати інші можливі порушення Temu — зокрема, чи працюють заходи для зменшення ризиків, чи є на платформі елементи дизайну, що викликають залежність, наскільки прозора система рекомендацій і чи мають дослідники доступ до даних.

Єврокомісія пояснює: через зростання онлайн-торгівлі зростає й кількість небезпечних товарів, які можуть шкодити покупцям. Закон про цифрові послуги має цьому запобігти — він зобов’язує онлайн-платформи прибирати незаконний контент, чесно показувати рекламу й не використовувати маніпулятивні інтерфейси.