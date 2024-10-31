У ЄС почали розслідування щодо онлайн-платформи для шопінгу Temu

Єврокомісія почала розслідування імовірних порушень вимог європейського Акта про цифрові послуги онлайн-платформою продажів Temu.

Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія розслідуватиме роботу Temu, зокрема, чи не викликає дизайн платформи залежності у користувачів, чи не продає сервіс заборонених товарів. Йдеться і про те, що Єврокомісія проаналізує системи рекомендації товарів та доступності даних для дослідників. Також фахівці перевірять, чи матимуть вони доступ до загальнодоступних даних Temu.

«Ми хочемо переконатися, що Temu дотримується Закону про цифрові послуги. Зокрема, щоб продукти, які продаються на їхній платформі, відповідали стандартам ЄС і не шкодили споживачам», — заявила виконавча віцепрезидентка проєкту Єврокомісії з диджиталізації (Europe Fit for the Digital Age) Маргрете Вестагер.

Коли Єврокомісія завершить розслідування, поки не відомо.