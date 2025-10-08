Росіяни вночі запустили майже 200 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 8 жовтня російська армія запустила по Україні 183 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Майже 100 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського і Чауди в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 22 дрони влучили в 11 місцях.