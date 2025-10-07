Уперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води. Її поки що не можна споживати (доповнено)

Уперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води — на початку повномасштабного вторгнення росіяни підірвали ключовий магістральний водогін. Зараз побудували новий водогін, проте воду з кранів ще не можна споживати.

Про цей повідомив віцепремʼєр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Доповнено о 15:03. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич наголосив, що воду з крана поки що не можна вживати — зараз мережу промивають.

Зараз мережу промивають. Водогін уже під’єднали до очисних споруд водоканалу. Якість води, за словами Сенкевича, поступово покращуватиметься. Він не уточнив, коли можна буде споживати воду з нового водогону.

Новий водогін побудували за рік, Кулеба називає його складним інфраструктурним проєктом, бо для нього проклали новий трубопровід загальною протяжністю 136 км — у дві нитки по 67,9 км кожна, і звели насосні станції.

Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії проклали під землею, є укриття для персоналу, також є резервні генератори.

На будівництво витратили 6,3 мільярда гривень, що на 25% менше від початкової оцінки. Кулеба каже, що зекономлені кошти спрямують на інші обʼєкти водопостачання, зокрема на будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону в Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Таким чином, стабільне водопостачання зможуть отримати понад 180 тисяч людей.