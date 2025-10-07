Українські бійці звільнили Січневе на Дніпропетровщині

Бійці 141 окремої механізованої бригади звільнили Січневе Дніпропетровської області РФ, провівши там успішні штурмові дії.

Про це бригада повідомила в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

Унаслідок штурму українські бійці знищили 50 і взяли в полон вісім окупантів.

«Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», — йдеться в дописі.