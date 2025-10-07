Новини

Українські бійці звільнили Січневе на Дніпропетровщині

Юлія Завадська
Бійці 141 окремої механізованої бригади звільнили Січневе Дніпропетровської області РФ, провівши там успішні штурмові дії.

Про це бригада повідомила в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

Унаслідок штурму українські бійці знищили 50 і взяли в полон вісім окупантів.

«Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», — йдеться в дописі.

  • Міноборони РФ 7 липня заявило про перше начебто захоплення населеного пункту на Дніпропетровщині — тоді йшлося про село Дачне. Україна окупацію села не підтверджувала. Відтоді росіяни регулярно заявляли про нібито захоплення нових населених пунктів в області.
  • Портал DeepState вперше повідомив про окупацію сіл на Дніпропетровщині 26 серпня, йшлось про Запорізьке та Новогеоргіївку. У Генштабі інформацію про їхнє захоплення заперечували.