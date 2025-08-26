Генштаб спростував інформацію про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині

Населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка, розташовані на межі Дніпропетровської і Донецької областей, наразі не окуповані російськими військами.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у соцмережах.

Там кажуть, що Сили оборони зупинили просування росіян та продовжують контролювати село Запорізьке, попри зусилля ворога захопити цей населений пункт.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка — українські військові завдають противнику значних втрат і щодня знищують десятки окупантів.

«Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності», — наголосили у Генштабі.