Українські дрони атакували рідкісну станцію РЕБ «Житель» окупантів на Луганщині

Оператори 412 полку Nemesis у співпраці з аеророзвідкою Держприкордонслужби виявили та знищили російську станцію РЕБ Р-330Ж «Житель» у Луганській області.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Там наголошують, що це вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення підтверджено знищення лише 23 таких систем.

Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж «Житель» здатна глушити наземний зв’язок на відстані до 25 км, а на літальних апаратах — до 50 км.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.