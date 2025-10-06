У МАГАТЕ заявили про вибухи і прильоти неподалік ЗАЕС

Неподалік периметру окупованої Запорізької АЕС 6 жовтня фіксували прильоти.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

В агентстві кажуть, що їхні фахівці чули кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу станції, два снаряди впали за 1,25 км від периметра станції.

Там наголосили, що обстріли підвищують ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні залишається без зовнішнього електропостачання.

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Станція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Росія могла свідомо відключити Запорізьку атомну електростанцію від енергопостачання, готуючись приєднати її до власної енергосистеми.