Зеленський ветував законопроєкт про штрафи для чиновників за неявку до Ради. У чому причина

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт № 11387, який пропонував штрафувати посадовців за неявку на виклик Верховної Ради.

Про це йдеться на сторінці картки документа.

У другому читанні документ Рада ухвалила 3 вересня. Він пропонує встановити штрафи від 13 до 17 тисяч гривень для міністрів і посадовців, які без поважних причин ігнорують виклик парламенту.

Зеленський ветував закон і пояснив це тим, що неявка до Верховної Ради не є адміністративним правопорушенням і депутати мають інші визначені законодавством інструменти контролю за посадовцями: запити, резолюції недовіри та інші.

Крім того, на думку Зеленського, запровадження штрафів провокує виникнення ризику надмірної влади працівників Апарату ВР у визначенні «поважних причин» неявки.

За даними руху «ЧЕСНО», протягом 2024–2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. І лише половина з них приходила, решта ігнорували запрошення без пояснень.