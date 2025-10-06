Вночі росіяни атакували Україну дронами. Скільки збили

У ніч проти 6 жовтня російська армія запустила по Україні 116 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 83 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ще 30 дронів влучили у 7 місцях.