«Мілітарний»: Три китайських супутники пролітали на Львівщиною під час масованої атаки Росії

Під час російського ракетно-дронового удару 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло мінімум три китайських розвідувальних SAR-супутники.

Про це пише портал «Мілітарний» після аналізу даних моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення супутників.

Зокрема, над Львовом зафіксували проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Пізніше, приблизно о 6:00, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

На порталі зазначили, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.

Достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією, супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники.