Помер журналіст-розслідувач і співзасновник видання «Наші гроші» Олекса Шалайський

У віці 58 років 4 жовтня помер український журналіст-розслідувач, співзасновник і головний редактор медіа «Наші гроші» Олекса Шалайський.

Про це повідомили його колеги Юрій Ніколов і Сергій Сироватка.

Причиною смерті називають проблеми із серцем.

Олекса Шалайський був одним з провідних українських журналістів-розслідувачів, розкрив багато корупційних схем. Починав свою роботу ще у 1990-х роках, працював у виданнях «Дзеркало Тижня», ProUA та ForUM.

Одним з найвідоміших розслідувань Шалайського є матеріал про «Вишки Бойка» — нафтовидобувні та газові бурові платформи в Чорному морі, придбання яких повʼязане з багатомільйонним розкраданням державних коштів.

Журналіст і співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов назвав Олексу Шалайського генератором змін, який був одним із перших, хто побачив силу соцмереж для журналістики та впроваджував розмовний жанр в ефірах.

«Останнім часом він не відпочивав в редакторському кріслі чи на пенсії, а вів регулярну програму в YouTube і готував новий проєкт про корупціонерів на сайті. Не можу уявити, яка була б українська розслідувальна журналістика без нього», — написав Ніколов у соцмережах.