Росіяни на Донеччині вбили французького журналіста Антоні Лаллікана та поранили українського журналіста Георгія Іванченка

Вранці 3 жовтня поблизу Дружківки на Донеччині росіяни вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана. Разом з Лалліканом працював український фоттожурналіст видання Kyiv Independent Георгій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний.

Про це повідомляють 4 окрема важка механізована бригада і голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Росіяни атакували журналістів з FPV-дрона. Медійники працювали в захисному спорядженні та у супроводі пресофіцера. Обидва мали на бронежилетах напис PRESS.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Антоні Лаллікан LEst Republicain

Антоні Лаллікан став третім французьким журналістом, якого росіяни вбили під час повномасштабної війни в Україні:

30 травня 2022 року в Сєвєродонецьку на Луганщині загинув репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф — його евакуаційна машина потрапила під обстріл.

на Луганщині загинув репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф — його евакуаційна машина потрапила під обстріл. 9 травня 2023 року біля Бахмуту загинув відеокординатор AFP Арман Солдін — він потрапив під ракетний удар, коли знімав бої та життя мирних мешканців на Донеччині.

Лаллікан — 38-річний паризький фотожурналіст, лауреат багатьох премій. Він працював для провідних французьких і міжнародних видань: Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern та багатьох інших.

До фоторепортажу він прийшов несподівано — у 30 років, коли став випадковим свідком зіткнень між сепаратистами та індійськими силами безпеки в Кашмірі. У 2020 році Антоні вперше поїхав у зону активного конфлікту — висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії.

У березні 2022 року Антоні Лаллікан приїхав в Україну. Потім він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини.