Українська розвідка: Росіянин на Харківщині застрелив трьох цивільних

Солдат російської армії відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій території Харківщини та вбив трьох місцевих мешканців.
Відповідне перехоплення Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) опублікувало в Telegram.
Зазначається, що сам окупант загинув від власних куль.
Ось про що йшлося в розмові між росіянами:
— Ну і що сталося, чому «Рижий» — 200?
— Він учора стрільбу відкрив по всьому підʼїзду.
— Так, хтось по вас відкрив стрільбу? «Рижий» відкрив стрільбу?
— Так, по всьому підʼїзду. Як прийняв? Він — 200.
— Він відкрив стpільбу. Своєю кулею, виходить?
— По ходу.
— У нього фляга потекла?
— По ходу. Трьох зачепив за собою. Трьох мирних.
— Трьох цивільних теж мінус?
— Так.
- За даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці задокументували понад 170 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські військові. Серед них — страти полонених, використання катівень на окупованих територіях, репресії, сексуальне насильство, зокрема щодо дітей, депортація українських громадян і застосування хімічної зброї.