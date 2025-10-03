Українська розвідка: Росіянин на Харківщині застрелив трьох цивільних

Солдат російської армії відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій території Харківщини та вбив трьох місцевих мешканців.

Відповідне перехоплення Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) опублікувало в Telegram.

Зазначається, що сам окупант загинув від власних куль.

Ось про що йшлося в розмові між росіянами:

— Ну і що сталося, чому «Рижий» — 200?

— Він учора стрільбу відкрив по всьому підʼїзду.

— Так, хтось по вас відкрив стрільбу? «Рижий» відкрив стрільбу?

— Так, по всьому підʼїзду. Як прийняв? Він — 200.

— Він відкрив стpільбу. Своєю кулею, виходить?

— По ходу.

— У нього фляга потекла?

— По ходу. Трьох зачепив за собою. Трьох мирних.

— Трьох цивільних теж мінус?

— Так.