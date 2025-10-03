ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за «гібридні дії» — у списку Медведчук

У пʼятницю, 3 жовтня, Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти людей, відповідальних за гібридну діяльність Росії за кордоном, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Заходи застосовуються до 47 фізичних осіб і 15 організацій та включають замороження активів та заборону на поїздки територією ЄС. До списку потрапили, зокрема, колишні українські політики від нині забороненої ОПзЖ Віктор Медведчук та Олег Волошин, а також генеральний продюсер забороненого телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

Також ці санкції стосуються співробітників ГРУ та ФСБ, російських пропагандистів і людей, повʼязаних з «ПВК Вагнера».