У Києві група чоловіків у масках вдруге атакувала книгарню «Сенс»

Увечері 1 жовтня до книгарні «Сенс» на станції метро «Арсенальна» в Києві вже вдруге прийшла група молодиків у масках.

Про це йдеться в дописі книгарні у Instagram.

Цього разу чоловіків було більше, ніж раніше. Вони заблокували двері для відвідувачів, розклеїли гомофобні листівки, знімали свої дії на камеру та налякали співробітниць і гостей закладу.

Після інциденту адміністрація «Сенсу» повторно звернулася до поліції із заявою. У книгарні наголошують, що триматимуть читачів у курсі перебігу справи.

Відповідальність за атаку взяли на себе учасники організації «Щит традиції». Після свого «рейду» вони опублікували у Telegram пост, у якому пояснили, що зробили це, аби «поінформувати відвідувачів, прохожих та працівників про справжню сутність дегенеративних явищ, які вони лобіюють в українському суспільстві».

Там додали, що вважають книгарню «Сенс» «ворожою для української нації та її цінностей».