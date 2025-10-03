Діпстрайк на 1 400 км. Дрони СБУ атакували один із провідних російських НПЗ

У ніч проти пʼятниці, 3 жовтня, ударні далекобійні безпілотники ЦСО «А» СБУ атакували ціль на відстані 1 400 км у місті Орськ. Внаслідок удару спалахнув нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність — 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне пальне, мастила, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

За словами джерел, майже 40% потужностей російських НПЗ «простоюють».