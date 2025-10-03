The Telegraph: Постачання американської зброї Україні може затриматися через припинення роботи уряду США

Україна попередила, що постачання американської зброї на поле бою може затриматися через шатдаун — припинення роботи уряду США. Обговорення військової підтримки США Києва заморозили після того, як 30 вересня уряд припинив роботу.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерело в українському уряді.

Напередодні, 29 вересня, українська делегація прилетіла до Вашингтону, щоб зустрітися з представниками Білого дому і розробити угоду про обмін технологіями безпілотників на американські роялті.

Однак переговори опинилися в стані невизначеності через шатдаун, а федеральних працівників попросили залишатися вдома.

«Я не розумію, як вони продовжуватимуть», — сказало джерело в українському уряді виданню The Telegraph.

Видання також з посиланням на джерела пише, що усі майбутні проекти «трохи постраждали», бо люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не зустрічаються.

Джерело додало, що «інші українські делегації, які мали приїхати найближчими тижнями, зараз переглядають свої плани».

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 2 жовтня повідомляв про те, що українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими всіх родів та видів військ США.

За його словами, головна мета візиту української команди — технічні переговори щодо підписання угоди про купівлю українських дронів.

Поставки зброї Україні

Відколи Дональд Трамп став президентом США у січні 2025 року, то не виділив жодного пакету військової допомоги Україні. Проте представника США та НАТО створили новий механізм допомоги — PURL.

За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах. Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

У межах PURL країни-союзниці НАТО вже домовились закупити зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи долучилися:

Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія і Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

Канада також анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів

Як розповів Володимир Зеленський, зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.