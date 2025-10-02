Російський катер помітили біля польського газопроводу в Балтійському морі

Прикордонна служба Польщі вранці 1 жовтня помітила 70-метровий російський катер у Балтійському морі. Він дрейфував приблизно за 300 метрів від газопроводу.

Про це пишуть польські медіа TVN24 і Onet з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ Кароліну Галецьку.

Інцидент стався приблизно за 18 морських миль (33,3 км) на північ від приморського міста Владиславов. Прикордонники помітили російське рибальське судно, яке здійснювало підозрілі маневри поблизу підводного трубопроводу, що належить польській нафтогазовій компанії Lotos Petrobaltic.

«Прикордонна служба спостерігала за судном. Воно приблизно на 20 хвилин зупинилося біля трубопроводу. Прикордонники зв’язалися з екіпажем по радіо. Корабель виконав наказ і негайно залишив район трубопроводу. Усе завершилося благополучно», — зазначила Галецька.

Також вона заявила, що за останній місяць польські служби зафіксували кілька подібних інцидентів. Прикордонна служба співпрацює з Військово-морськими силами та іншими силовими структурами країни.