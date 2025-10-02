У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів

У Кривому Розі чоловік з ножем напав на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили в обласному ТЦК.
Там кажуть, що вранці 2 жовтня представники ТЦК та СП зупинили громадянина та хотіли перевірити його документи.
Проте чоловік дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям. Після нападу він утік з місця події.
Постраждалих військових доправили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Особу ймовірного нападника вже встановили. Йому загрожує від 5 до 8 років увʼязнення.
- Нещодавно у Тернополі чоловік збив на авто двох військовослужбовців, які хотіли перевірити його військово-облікові документи.