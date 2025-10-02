Російські війська вночі запустили по Україні 86 дронів — є влучання

У ніч проти 2 жовтня російська армія атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом за ніч ППО знешкодила 53 ворожих безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано 31 влучання у шести місцях.