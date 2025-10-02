Росіяни вночі обстріляли депо в Одесі та залізницю на Сумщині — є постраждалі (оновлено)

У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували обʼєкти «Укрзалізниці» в Одесі та Сумській області.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Так, в Одесі під удар потрапило депо «Укрзалізниці». Унаслідок обстрілу уламкових поранень зазнав машиніст потяга.
Крім того, як уточнили в ОВА, ще одна людина постраждала у приватному будинку поряд. В оселі пошкоджено дах та скління.
Також росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Конотопі на Сумщині. Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.
Вночі «Укрзалізниця» повідомила, що через пошкодження інфраструктури та знеструмлення затримуються такі поїзди:
- Київ — Суми (+02:57);
- Київ — Шостка (+01:05);
- Шостка — Київ (+03:30);
- Суми — Львів (+01:40).