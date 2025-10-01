Bloomberg: Країни G7 наблизились до угоди про посилення санкцій проти Росії

Країни «Великої сімки» наближаються до укладення угоди про суттєве посилення санкцій проти Росії через її небажання припинити війну проти України.
Про це йдеться в проєкті заяви, який опинився в розпорядженні журналістів Bloomberg.
«Ми єдині в розумінні необхідності діяти спільно і вважаємо, що настав час для суттєвої скоординованої ескалації заходів, щоб зміцнити стійкість України та серйозно підірвати здатність Росії вести війну проти України», — йдеться в проєкті.
Очікується, що міністри фінансів G7 виступлять сьогодні, а заява ще може змінитися, перш ніж її фіналізують і підпишуть усі сім країн.
У чинному проєкті зазначається, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових секторів економіки, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість, а також щодо країн і структур, які підтримують воєнні зусилля Москви й допомагають їй обходити чинні санкції.
«Ми погодилися, що настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, головного джерела їхніх доходів», — ідеться в документі. Там зазначається, що G7 може вдатися до санкцій проти великих російських нафтових компаній, а також націлитися на тіньовий флот танкерів РФ і торгівлю енергоносіями.
Проєкт заяви також передбачає, що міністри обговорюватимуть фінансові потреби України, зокрема координацію шляхів подальшого використання заморожених активів російського Центробанку.
- 19 вересня ЄС запропонував новий пакет санкцій, який, серед іншого, передбачає прискорену відмову від російського скрапленого природного газу до 1 січня 2027 року.