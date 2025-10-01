Опитування КМІС: Більшість українців вважає, що країна була недостатньо готовою до повномасштабного вторгнення РФ

Переважна більшість (81%) українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці вересня.
За даними дослідження, 37% респондентів оцінили дії влади як «скоріше недостатні», а 44% — як «абсолютно недостатні».
Лише 16% опитаних вважають, що підготовка була радше достатньою, зокрема 14% зазначили, що загалом заходів вистачало, хоча були прорахунки.
Повністю достатньою підготовку назвали лише 2% українців.
Серед причин, чому Україна не була готовою до вторгнення, респонденти найчастіше називали:
- недостатні зусилля політичної влади — 46%;
- відсутність віри і готовності серед населення — 35%;
- надто великі ресурси Росії — 21%;
- вплив проросійських сил та агентів — 17%;
- прорахунки військового командування — 15%;
- недостатню підтримку Заходу — 15%;
- об’єктивну неможливість повністю підготуватися — 14%.