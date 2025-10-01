У Німеччині фестиваль Октоберфест тимчасово закрили з міркувань безпеки. Що трапилося

У середу, 1 жовтня, у Мюнхені тимчасово закрили фестиваль Октоберфест з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що поліція проводить масштабну операцію через загрозу вибуху. Мер міста Дітер Райтер заявив, що фестиваль не відкриють щонайменше до 17:00.

Причиною стала ранкова пожежа в житловому районі Лерхенау на півночі Мюнхена. Там спершу пролунали вибухи, а потім загорівся будинок. У палаючому будинку знайшли вибухові пристрої, для знешкодження яких залучили спеціальні сили.

Через пожежу загинула одна людина. Мешканці міста розповіли, що звуки вибухів та дим від пожежі було чутно здалеку.

За непідтвердженими даними, підпалити будинок своїх батьків міг чоловік, який після цього наклав на себе руки.